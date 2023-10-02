Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
600 € Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис: «Спартак» — синоним хаоса»

02 Октября 2023 • 12:26 Комментировать
Крылья Советов
4:0
Спартак Москва
окончен

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался об игре московского «Спартака» после поражения от «Крыльев Советов» со счётом 0:4.

«Уже очень давно «Спартак» — синоним хаоса. Вокруг клуба всегда какие-то страсти, каждый сезон они увольняют тренеров. У них даже чемпионство было спонтанным после увольнения главного тренера», — заявил экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» в интервью «РБ Спорт». По его словам, «Спартак» не смог удивить в Самаре, поскольку у «красно-белых» традиционно возникают сложности в матчах с прямыми конкурентами.

После десяти туров подопечные Гильермо Абаскаля находятся на шестом месте в турнирной таблице РПЛ с 16 очками. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Канчельскис
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
600 € Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Октября
12:39 · Россия. Премьер-лига
Агент: Кузяев — показательный пример для Баринова
12:33 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Спартак» интересуется Глебовым последние три года
12:26 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Спартак» — синоним хаоса»
12:22 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Крылья Советов» выглядят, как претенденты на медали»
12:16 · Россия. Премьер-лига
Петржела считает Радимова хорошей заменой для Семака
11:33 · Россия. Премьер-лига
Петржела назвал ошибку Семака в «Зените» 1
11:24 · Россия. Премьер-лига
Бистрович высказался о получении российского паспорта
11:17 · Россия. Премьер-лига
Титов - о разгроме «Спартака»: «Осинькин переиграл Абаскаля по всем статьям»
11:02 · Россия. Премьер-лига
Сёмин ответил, подаст ли Абаскаль в отставку после поражения 0:4 3
10:56 · Россия. Премьер-лига
Сёмин назвал главного претендента на чемпионство в РПЛ - это не «Зенит»
10:35 · Россия. Премьер-лига
Сёмин вынес решение по Абаскалю
10:28 · Россия. Премьер-лига
Сёмин высказался об игре «Спартака» в текущем сезоне
10:22 · Россия. Премьер-лига
Салихова: «Предлагала Ивича «Спартаку» в 2021 году»
10:17 · Россия. Премьер-лига
Губернатор: «У «Крыльев Советов» нет потолка»
10:07 · Россия. Премьер-лига
Шавло: «Спартак» развалился после замены Промеса»
Все новости
Рекомендуем