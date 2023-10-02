Канчельскис: «Спартак» — синоним хаоса»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался об игре московского «Спартака» после поражения от «Крыльев Советов» со счётом 0:4.

«Уже очень давно «Спартак» — синоним хаоса. Вокруг клуба всегда какие-то страсти, каждый сезон они увольняют тренеров. У них даже чемпионство было спонтанным после увольнения главного тренера», — заявил экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» в интервью «РБ Спорт». По его словам, «Спартак» не смог удивить в Самаре, поскольку у «красно-белых» традиционно возникают сложности в матчах с прямыми конкурентами.

После десяти туров подопечные Гильермо Абаскаля находятся на шестом месте в турнирной таблице РПЛ с 16 очками.