Колосков: «Крылья Советов» выглядят, как претенденты на медали»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков оценил игру «Крыльев Советов», находящихся на втором месте в РПЛ после десяти туров.

«Я ранее говорил уже, что за игрой «Крыльев Советов» очень приятно наблюдать, это по-настоящему современный футбол. Пока рано говорить о том, где окажутся «Крылья» в конце сезона, но сейчас они выглядят, как претенденты на медали», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт». Также функционер отметил, что домашняя победа над «Спартаком» не стала сенсацией, поскольку самарцы являются одной из сильнейших команд лиги.

Разгром «красно-белых» со счётом 4:0 позволил подопечным Игоря Осинькина остаться на второй строчке в турнирной таблице Премьер-лиги после десяти туров.