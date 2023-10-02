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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаджиев объяснил, что Абаскаля не уберут после одного неудачного матча эксклюзив

02 Октября 2023 • 14:00 Комментировать (1)

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о возможной отставке главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Это зависит не от одного матча. От одного поражения обычно принимаются эмоциональные решения. А если говорить о решении обдуманном, то это, конечно же, не зависит от одной какой-то игры, а от серии матчей. От того, как команда выступает в целом на дистанции, какую игру она показывает. «Спартак» в этом чемпионате показывает игру нестабильную, и в начале вообще были дыры в обороне, понятно, что в этой ситуации все их амбиции - ничто иное, как неадекватная оценка своих возможностей», — сказал Гаджиев.

1 октября «Спартак» проиграл «Крыльям Советов» в 10-м туре РПЛ со счётом 0:4. После этого в российских СМИ распространилась информация о возможной отставке Абаскаля.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гаджи Гаджиев РПЛ Гильермо Абаскаль
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Комментарии (1)
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sierge
02 Октября 2023 в 14:02
А разве один матч неудачный?
На Евро-Футболе:
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