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Петржела считает Радимова хорошей заменой для Семака

02 Октября 2023 • 12:16 Комментировать
Оренбург
3:1
Зенит
окончен

Бывший наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела оценил возможный вариант замены главного тренера Сергея Семака.

«Не знаю, кто смог бы возглавить «Зенит» вместо Семака, если его уволят. Но, думаю, Радимов — хороший вариант. Он мог бы заменить Семака в «Зените». Влад разбирается в футболе», — приводит слова чешского специалиста «РБ Спорт».

Напомним, что Радимов дважды руководил дублем «сине-бело-голубых», суммарно проведя во главе «Зенита-2» восемь лет. После десяти туров Российской премьер-лиги клуб из «Северной столицы» находится на четвёртом месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Властимил Петржела Владислав Радимов
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