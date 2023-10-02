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Балахнин – о футболистах «Ростова»: «Они должны увидеть реальность» эксклюзив

02 Октября 2023 • 13:30 Комментировать
Краснодар
...
Ростов
07.10 19:00

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» считает, что у главного тренера южан Валерия Карпина имеется ворох проблем из-за слабого состава.

«С чем связан кризис идей Карпина? Основное – это слабый состав. К нему трудно подобрать какие-то методы игры, которые хотел бы видеть Карпин. Тем не менее, этот кризис есть в команде. Я имею в виду кризис идей от тренера. Но это не значит, что он плохой тренер, уверен, что он думает на эту тему круглосуточно, как изменить и сделать игру лучше. Пока что мы не видим, за счёт чего, ведь всё повторяется от игры к игре.

Я заметил, что футболисты говорят, что команда играет хорошо, и называют это невезением в интервью. Это ошибка, они ведь должны видеть, что надо менять подходы к своей игре, может быть, в тактических вещах. Это основное. Они должны увидеть реальность», — сказал Балахнин.

«Ростов» после 10 туров чемпионата России идёт на 12-м месте, набрав 10 очков.


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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Сергей Балахнин РПЛ
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