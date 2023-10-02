Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о возможной отставке главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

«Это зависит от руководства. Какие задачи ставили главному тренеру, какие цели были у команды. Я уверен, что «Зенит» сейчас стабилизуется. По крайней мере во время зимней паузы у Семака будет достаточно времени, чтобы привести команду в порядок. Только после зимних сборов будет приниматься решение по будущему тренера, согласно результатам команды», — сказал Булыкин.

Под руководством Семака «Зенит» проиграл во второй встрече подряд. Такого с командой не было два года. В следующем туре Премьер-лиги «Зенит» будет играть против «Сочи» на поле соперника. Игра пройдёт в субботу, 7 октября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.