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Булыкин рассказал, когда «Зенит» будет принимать решение по Семаку эксклюзив

02 Октября 2023 • 13:00 Комментировать
Сочи
...
Зенит
07.10 14:00

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о возможной отставке главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

«Это зависит от руководства. Какие задачи ставили главному тренеру, какие цели были у команды. Я уверен, что «Зенит» сейчас стабилизуется. По крайней мере во время зимней паузы у Семака будет достаточно времени, чтобы привести команду в порядок. Только после зимних сборов будет приниматься решение по будущему тренера, согласно результатам команды», — сказал Булыкин.

Под руководством Семака «Зенит» проиграл во второй встрече подряд. Такого с командой не было два года. В следующем туре Премьер-лиги «Зенит» будет играть против «Сочи» на поле соперника. Игра пройдёт в субботу, 7 октября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Дмитрий Булыкин РПЛ
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