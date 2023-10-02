Петржела назвал ошибку Семака в «Зените»

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела выделил ошибку главного тренера команды Сергея Семака и руководства клуба.

«В «Зените» не дают играть молодым - это ошибка не только Семака, но и руководства. В «Зените» хотят только результат, но это плохая идея. Зачем тогда академия? Это катастрофа для российского футбола!» - передает слова специалиста Sport24.

В последнем поединке петербургская команда потерпела поражение от «Оренбурга» на выезде со счетом 1:3. По итогам десяти туров Премьер-лиги «Зенит» набрал 17 баллов и располагается на четвертой позиции в таблице.