Бистрович высказался о получении российского паспорта

Хавбек московского ЦСКА Кристиян Бистрович, который в данный момент выступает за калининградскую «Балтику» на правах аренды, ответил на вопрос о возможном получении гражданства РФ.

«Не думал об этом. Всегда себя чувствовал, и сейчас чувствую хорватом. Мне сильно хочется играть за свою сборную, поэтому ни разу не задумывался о том, чтобы получить паспорт РФ», - передает слова Бистровича Sport24.

Напомним, что калининградцы арендовали Бистровича у «армейцев» до конца сезона-2023/2024. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги полузащитник провел три встречи и отметился одним забитым мячом.