Титов - о разгроме «Спартака»: «Осинькин переиграл Абаскаля по всем статьям»

Ветеран московского «Спартака» Егор Титов поделился мнением о поражении «красно-белых» от самарских «Крыльев Советов» в рамках десятого тура чемпионата России. «Народная команда» была разгромлена со счетом 0:4.

«Осинькин переиграл Абаскаля однозначно по всем статьям. Так мало моментов у «Спартака», мне кажется, еще не было ни в одном матче. Самара была сильнее и желала больше победы», - цитирует Титова «РИА Новости Спорт».

После этого провала «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В следующем туре чемпионата страны москвичи встретятся с ЦСКА.