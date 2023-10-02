Футбольный эксперт Сергей Кирьяков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги первой трети сезона РПЛ.

- В РПЛ завершилась первая треть сезона. Как вы оцениваете ее итоги?

- Выступление «Зенита» стало большой неожиданностью для всех. И я бы отметил со знаком минус «Ростов», который находится очень низко в таблице. Будет интересно посмотреть до зимней паузы, что сделают эти команды, чтобы исправить ситуацию. Они должны собраться. Ну и «Спартак» с «Динамо» должны начать набирать очки.

- Что касается питерцев, можно констатировать, что у команды Семака проблемы. В чем их видите?

- Я не так пристально слежу за «Зенитом», потому что своих проблем в «Ленинградце» хватает. Но то, что трудности там есть, это очевидно. Семак первый раз с таким столкнулся за свою работу в «Зените» и будет интересно, как он выйдет из этой ситуации.

- Не может же быть, что ушли два футболиста, и команда развалилась.

- Почему? Может быть. Ушли лидеры, которые определяли игру команды. «Зенит» покинул лучший бомбардир, и замену ему не нашли.

- Как относитесь к лидерству «Краснодара»? Для вас это реальный претендент на золотые медали?

- Если смотреть на то, что сейчас происходит, да. Когда у тебя столько очков, ты автоматически считаешься претендентом на титул.

Елена Григорьевская