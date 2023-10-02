Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кирьяков: «Выступление «Зенита» стало большой неожиданностью, Семак первый раз столкнулся с такой ситуацией» эксклюзив

02 Октября 2023 • 11:15 Комментировать
Сочи
...
Зенит
07.10 14:00

Футбольный эксперт Сергей Кирьяков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги первой трети сезона РПЛ.

- В РПЛ завершилась первая треть сезона. Как вы оцениваете ее итоги?

- Выступление «Зенита» стало большой неожиданностью для всех. И я бы отметил со знаком минус «Ростов», который находится очень низко в таблице. Будет интересно посмотреть до зимней паузы, что сделают эти команды, чтобы исправить ситуацию. Они должны собраться. Ну и «Спартак» с «Динамо» должны начать набирать очки.

- Что касается питерцев, можно констатировать, что у команды Семака проблемы. В чем их видите?

- Я не так пристально слежу за «Зенитом», потому что своих проблем в «Ленинградце» хватает. Но то, что трудности там есть, это очевидно. Семак первый раз с таким столкнулся за свою работу в «Зените» и будет интересно, как он выйдет из этой ситуации.

- Не может же быть, что ушли два футболиста, и команда развалилась.

- Почему? Может быть. Ушли лидеры, которые определяли игру команды. «Зенит» покинул лучший бомбардир, и замену ему не нашли.

- Как относитесь к лидерству «Краснодара»? Для вас это реальный претендент на золотые медали?

- Если смотреть на то, что сейчас происходит, да. Когда у тебя столько очков, ты автоматически считаешься претендентом на титул.

Елена Григорьевская

Реклама


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Кирьяков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СОЧИ ЗЕНИТ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Октября
12:33 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Спартак» интересуется Глебовым последние три года
12:26 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Спартак» — синоним хаоса»
12:22 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Крылья Советов» выглядят, как претенденты на медали»
12:16 · Россия. Премьер-лига
Петржела считает Радимова хорошей заменой для Семака
11:33 · Россия. Премьер-лига
Петржела назвал ошибку Семака в «Зените» 1
11:24 · Россия. Премьер-лига
Бистрович высказался о получении российского паспорта
11:17 · Россия. Премьер-лига
Титов - о разгроме «Спартака»: «Осинькин переиграл Абаскаля по всем статьям»
11:02 · Россия. Премьер-лига
Сёмин ответил, подаст ли Абаскаль в отставку после поражения 0:4 3
10:56 · Россия. Премьер-лига
Сёмин назвал главного претендента на чемпионство в РПЛ - это не «Зенит»
10:35 · Россия. Премьер-лига
Сёмин вынес решение по Абаскалю
10:28 · Россия. Премьер-лига
Сёмин высказался об игре «Спартака» в текущем сезоне
10:22 · Россия. Премьер-лига
Салихова: «Предлагала Ивича «Спартаку» в 2021 году»
10:17 · Россия. Премьер-лига
Губернатор: «У «Крыльев Советов» нет потолка»
10:07 · Россия. Премьер-лига
Шавло: «Спартак» развалился после замены Промеса»
09:52 · Россия. Премьер-лига
Карпукас и Кордоба - в сборной 10-го тура РПЛ
Все новости
Рекомендуем