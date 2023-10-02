Сёмин ответил, подаст ли Абаскаль в отставку после поражения 0:4

Экс-рулевой столичного «Локомотива» Юрий Сёмин не верит в то, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подаст в отставку после унизительного поражения от «Крыльев Советов» (0:4) в матче десятого тура Премьер-лиги.

«Хватит ли Абаскалю мужества? Откуда я знаю, не могу это сказать. Это банальная и простая ситуация. Сделает он это или не сделает? Думаю, что нет», - высказался Сёмин в разговоре с корреспондентом «Спорт-Экспресса».

После десяти туров чемпионата России «Спартак» набрал 16 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. В следующем поединке подопечные Абаскаля встретятся с ЦСКА.