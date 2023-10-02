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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин ответил, подаст ли Абаскаль в отставку после поражения 0:4

02 Октября 2023 • 11:02 Комментировать (3)

Экс-рулевой столичного «Локомотива» Юрий Сёмин не верит в то, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подаст в отставку после унизительного поражения от «Крыльев Советов» (0:4) в матче десятого тура Премьер-лиги.

«Хватит ли Абаскалю мужества? Откуда я знаю, не могу это сказать. Это банальная и простая ситуация. Сделает он это или не сделает? Думаю, что нет», - высказался Сёмин в разговоре с корреспондентом «Спорт-Экспресса».

После десяти туров чемпионата России «Спартак» набрал 16 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. В следующем поединке подопечные Абаскаля встретятся с ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Юрий Сёмин Гильермо Абаскаль
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
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AndrewS
02 Октября 2023 в 11:32
А что случилось-то? Катастрофа какая-то? Первый раз в жизни проигрываем с крупным счётом?.. Вон, напоминают, что в чемпионский сезон тоже было поражение от КС, и именно 0:4!..
Две убедительных победы, с "Динамо" в кубке и с ЦСКА в ЧР, и все Сёмины опять будут говорить, что тренер молодец!
Если, конечно, Абаскаль знает, как это обеспечить. Бесконечные эксперименты с составом - дело, наверное, интересное, но все они лишены смысла, если команда не даёт результата. А такой провал, как с КС, говорит ещё и о том, что запаса прочности нет совсем никакого. Думающий тренер вроде Осинькина даже со средней командой разведёт наших "звёзд" как молочных поросят!
Манчестерский Иппатий
02 Октября 2023 в 12:03
А у вас там звезды есть??
sierge
02 Октября 2023 в 11:19
Нет конечно, он будет ждать когда его вытурят и уплатят неустойку. Это ж не Валера
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