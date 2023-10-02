Сёмин назвал главного претендента на чемпионство в РПЛ - это не «Зенит»

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о лидерстве «Краснодара» в текущем сезоне Российской премьер-лиги.

«Не удивляет лидерство «Краснодара». У них хороший подбор игроков, молодежь из академии. Группа иностранцев тоже хорошего уровня. Если не наделают ошибок, они первые претенденты на чемпионство», - приводятся слова специалиста на страницах «Спорт-Экспресса».

После десяти туров Российской премьер-лиги краснодарский клуб единолично занимает первое место в турнирной таблице, набрав 24 балла. «Быки» опережают идущие вторыми «Крылья Советов» на три пункта.