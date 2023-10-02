Сёмин вынес решение по Абаскалю

Известный российский тренер Юрий Сёмин высказался о будущем нынешнего наставника московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«В таких случаях тренер подает заявление об уходе. Это простая и стандартная ситуация, которая не у одного Абаскаля. Не справился, пришел и сказал: «До свидания». Он много ошибок наделал», - приводятся слова специалиста на страницах «Спорт-Экспресса».

В десятом туре чемпионата России спартаковцы потерпели поражение от самарских «Крыльев Советов» со счетом 0:4. «Красно-белые» занимают в турнирной таблице шестое место. В следующем матче РПЛ подопечные Абаскаля сыграют с ЦСКА.

«Спартак» сделал заявление после разгрома со счётом 0:4