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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин вынес решение по Абаскалю

02 Октября 2023 • 10:35 Комментировать

Известный российский тренер Юрий Сёмин высказался о будущем нынешнего наставника московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«В таких случаях тренер подает заявление об уходе. Это простая и стандартная ситуация, которая не у одного Абаскаля. Не справился, пришел и сказал: «До свидания». Он много ошибок наделал», - приводятся слова специалиста на страницах «Спорт-Экспресса».

В десятом туре чемпионата России спартаковцы потерпели поражение от самарских «Крыльев Советов» со счетом 0:4. «Красно-белые» занимают в турнирной таблице шестое место. В следующем матче РПЛ подопечные Абаскаля сыграют с ЦСКА.

«Спартак» сделал заявление после разгрома со счётом 0:4

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Юрий Сёмин Гильермо Абаскаль
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