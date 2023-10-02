Сёмин высказался об игре «Спартака» в текущем сезоне

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением об игре «Спартака» в нынешнем сезоне чемпионата России.

«Помним, что Романцев каждый год выигрывал или чемпионство, или Кубок. У «Спартака» хороший бюджет, потрясающие болельщики. В этом году хорошая селекция прошла. То, что случилось, случилось», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в рамках десятого тура Российской премьер-лиги спартаковцы потерпели поражение от самарских «Крыльев Советов» со счетом 0:4. После этой неудачи команда Гильермо Абаскаля с 16 баллами располагается на шестой позиции в турнирной таблице.