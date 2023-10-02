Салихова: «Предлагала Ивича «Спартаку» в 2021 году»

Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, каких специалистов выдвигала на пост главного тренера «народной команды».

«Когда я предлагала в 2021 году де Дзерби, Ивич был в моих списках. Те же самые люди, которые в совете директоров и сейчас, слушать не стали. А теперь Ивича выкупать у «Краснодара»? Что за бред!» - приводит слова Заремы Metaratings.ru.

В настоящий момент пост главного тренера «Спартака» занимает испанский специалист Гильермо Абаскаль. В последнем поединке столичная команда потерпела разгромное поражение от самарских «Крыльев Советов» со счетом 0:4.