Губернатор: «У «Крыльев Советов» нет потолка»

Дмитрий Азаров, который является губернатором самарской области, высказался о перспективах команды после уверенной победы над московским «Спартаком» в рамках десятого тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 4:0.

«За «Крылья» интересно болеть, потому что команда очень непредсказуема. Я уверен, эта команда готова для решения любых задач. Ещё раз подчеркну: у «Крыльев» нет потолка», - приводит слова губернатора «Чемпионат».

После десяти туров самарская команда набрала 21 очко и занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем туре чемпионата страны «Крылья Советов» сыграют против «Пари НН» на выезде.