Абаскаль всё ближе к отставке: Проблемы в обороне губят «Спартак»

В воскресенье «Спартак» потерпел разгромное поражение от «Крыльев Советов» со счётом 0:4, что вновь поставило под вопрос перспективы Гильермо Абаскаля в стане москвичей. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует неудачу «красно-белых».

Надежность обороны оказалась пшиком

«Спартак» не пропускал в трёх матчах подряд, и показалось, что Гильермо Абаскаль настроил игру команды в обороне. «Красно-белые» перестали пропускать быстрые прорывы, а с другими попытками защита справлялась. Однако в матче с «Крыльями Советов» вновь проявились болевые точки команды. Первые два гола пришли так или иначе через пустоту в середине поля.

В этот раз не стоит винить лишь среднюю линию, как раз много вопросов именно к защитникам. Что любопытно, меньше всего претензий к Алексису Дуарте, которого любят винить во всех бедах. Более того, в эпизоде с первым голом парагваец даже специально рукой показал Даниилу Денисову, что надо закрывать Горшкова. Однако защитник «Спартака» и в эпизоде с первым голом, и со вторым решил не накрывать соперника, дав тому бить без помех. В эпизоде с третьим пропущенным мячом также бросить игрока решил уже Олег Рябчук, а про четвёртый с непонятными действиями Срджана Бабича и Александра Максименко даже говорить нечего не надо.

По сути, все четыре пропущенных «Спартаком» гола – это индивидуальные ошибки конкретных исполнителей. У каждого из мячей есть конкретный виновник, с которого Абаскаль может и должен спрашивать. Кажется, в такой ситуации логично говорить, что испанец как бы не виноват, ведь не он же играет…

Странные кадровые решения от Абаскаля

Однако вопросов к тренеру хватает. Например, непонятно, почему он упорно делает ставку на Денисова на правом фланге. Молодой футболист талантлив, но в обороне он явно не показывает свои сильные стороны. У Денисова как защитника проблемы с выбором позиции, и это уже было видно много раз. Тем не менее Абаскаль видит именно этого игрока чуть ли не основным исполнителем. Хлусевич всё же стабильнее выглядит в защите, тем тревожнее за здоровье игрока, получившего травму. Возможно, Денисова и Зобнина имеет смысл поменять местами. Ветеран «Спартака» раньше иногда играл справа в обороне, и уж таких серьёзных позиционных проблем при нём не наблюдалось.

Всё так же много вопросов и удивления вызывает выбор Абаскаля в центре поля. Виктор Мозес абсолютно не в форме, и он не приносит команде плюсов. Тем не менее испанец не только регулярно выпускает его, но и даёт много времени на поле. При этом Руслан Литвинов и Даниил Пруцев обосновались на лавке, хотя показывают хороший футбол, когда появляются на поле. Это просто загадка.

Зобнин и Мартинс также не показывают стабильного футбола в этом сезоне. В матче с «Крыльями Советов» ни тот, ни другой ничем не отметились, причём далеко не в первый раз. Но Абаскаль упрямо верит в нынешнее сочетание футболистов в центре поля.

С ЦСКА ещё будет эксперимент в атаке

Александр Соболев в третьем матче подряд получил жёлтую карточку, а всего собрал их четыре. Теперь в дерби с ЦСКА «Спартак» будет играть без своего единственного центрального нападающего. Тут к Абаскалю претензий меньше всего, это скорее вопрос к руководству. При этом показательно, что в матчах с «Сочи» и «Динамо» свои предупреждения Соболев получал в компенсированное время, теперь же – на 80-й минуте. Будь у Абаскаля возможность, он мог бы менять своего форварда в концовках, что уберегло бы его от дисквалификации.

Отсутствие Соболева — это большая проблема для Абаскаля. Дело не просто в том, что у тренера нет достойной замены. Проблема ещё заключается в необходимости перестраивать игру в атаке. «Спартак» много играет верхом на форварда, а теперь этой опции просто не будет. Скорее всего, мы увидим Промеса на острие, а Зиньковского слева, и это будет совсем иное построение атаки.

Отставка Абаскаля близка?

Уже появились слухи, что «Спартак» начал консультации для поиска замены Абаскалю. Это выглядит логично, так как испанец не может решить проблемы, которые давно заметны. При этом некоторые действия испанца слишком сложно объяснить. Тем не менее пока что тренера не увольняют. Победа в дерби точно станет для него индульгенцией, а после этого – перерыв на матчи сборных и матчи с «Пари НН» и «Факелом». В общем, вырулить Абаскаль ещё может.

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Однако ключевая проблема испанца – это даже не сами неудачные результаты. Главная претензия к тренеру – неумение учиться на своих ошибках и отсутствие их исправления. Если с этим быстро ничего не сделать, то зимние сборы будет проводить другой наставник.

Роман Андреев