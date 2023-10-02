Шавло: «Спартак» развалился после замены Промеса»

Экс-гендиректор столичного «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал провал команды в матче с «Крыльями Советов». «Красно-белые» были разгромлены в Самаре со счетом 0:4.

«Очень больно. «Спартак» развалился после замены Промеса. Он стержень команды, может завести партнёров. Других лидеров у «Спартака» просто нет, которые могут цыкнуть, заставить», - передает слова Шавло «Матч ТВ».

После этой неудачи московская команда с 16 набранными очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В следующем поединке чемпионата страны подопечные Гильермо Абаскаля встретятся с ЦСКА.