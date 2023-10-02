Русский «Брайтон»: Секрет успеха «Крыльев Советов»

«Крылья Советов» завершили первую треть чемпионата на втором месте и раскрыли несколько новых имён. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» восхищается самарской командой.

Вера в тренера, а не требование сиюминутного результата

Когда в прошлом сезоне «Крылья Советов» едва не вылетели, многим со стороны казалось, что Игорь Осинькин покинет свой пост. В России не принято делать ставку на тренеров, ожидая сиюминутных результатов. Было опасение, что в Самаре после сложного сезона поступят так же, но этого не случилось. Более того, похоже, в клубе такой вариант всерьёз даже не рассматривали.

В «Крыльях Советов» понимают сильные стороны Осинькина как тренера, который умеет выращивать молодых игроков. Проблема в этой стратегии заключается в том, что при уходе одного футболиста следующему юнцу нужно время, чтобы окрепнуть. В этом смысле прошлый сезон был для самарцев крайне тяжёлым, но были объективные причины. Прошлым летом команда потеряла Антона Зиньковского и Владислава Сарвели, а зимой ушли Максим Глушенков и Сергей Пиняев. Чтобы их заменить, требовалось время.

Грамотная селекция

Самарцам можно лишь поаплодировать за продуманную селекцию. Бенхамина Гарре приобрели за 1,7 млн евро – дешевле, чем «Локомотив» заплатил за Пиняева. Сейчас нет сомнений, что аргентинца «Крылья Советов» продадут с прибылью. При этом Гарре даёт результат, что самое важное. За Максима Глушенкова волжане заплатили также меньше, чем выручили с его продажи.

Николай Рассказов пришёл в «Крылья Советов» почти бесплатно, Осинькин его раскрыл на новой позиции, и теперь футболист, если не сбавит темп, также имеет шансы быть проданным с прибылью. То же самое относится к Владиславу Шитову, Сергею Бабкину. Никита Салтыков, по слухам, перейдёт в тот же «Локомотив» также за большие деньги, чем были уплачены за его переезд в Самару.

При этом вектор селекции «Крыльев Советов» понятен. Самарцы берут молодых игроков, чтобы прокачать их и продать. Волжане явно подходят к этому вопросу продуманно, это видно по летней трансферной кампании. «Крылья Советов» искали игрока на роль «десятки», но не сумели договориться с нужным кандидатом. Однако в Самаре не стали спешить и подписывать абы кого, предпочтя не брать никого, чем кого попало. В текущей политике клуба очень важно угадывать с игроками.

Главная сила – тренер

И всё же главный козырь команды – это Игорь Осинькин. К нему лучше всего подходит эпитет «наставник». Осинькин знает и понимает, как работать с молодёжью, чтобы игроки прогрессировали. Кстати, во многом поэтому большой вопрос, получится ли у него в большом клубе, где на первое место выйдет результат. Всё же очевидно, что в Самаре Осинькин работает не под таким сильным прессом.

И хотя он здорово развивает молодёжь, нельзя не отметить именно тренерские навыки. «Крылья Советов» играют в структурно понятный футбол. Самарцы любят проводить быстрые атаки, делая на них акцент. Волжане в текущем розыгрыше Премьер-лиги забили больше всех – 25 голов. На втором месте идут «Зенит» и ЦСКА, у которых по 20 точных ударов, отставание солидное.

Что ждёт «Крылья Советов» в будущем

Главный вопрос заключается в том, что будет с командой, когда уйдёт Осинькин. Рано или поздно его точно переманит какой-то более богатый российский клуб, и это будет проблема для самарцев. Правда, есть ощущение, что «Крылья Советов» сумеют это пройти.

Изначально нынешний проект клуба вырос на чертановских воспитанниках. Когда они разбежались кто куда, была тревога, что самарцы вернутся в своё прошлое и станут блеклым середняком. Однако волжане стали находить подпитку в других местах, продолжая свой вектор.

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Текущие «Крылья Советов» чем-то напоминают «Брайтон». Английский клуб регулярно теряет лидеров, продавая их с прибылью, но удачно их заменяет. История показала, что «Брайтон» даже уход Грэма Поттера пережил легко, заменив его Роберто Де Дзерби и продолжая показывать привлекательный футбол. Хочется верить, что и самарцы смогут после ухода Осинькина найти ему достойную замену, хотя говорить об этом, кажется, пока рано.

Роман Андреев