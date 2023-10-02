«Спартак» сделал заявление после разгрома со счётом 0:4

В матче десятого тура Премьер-лиги московский «Спартак» потерпел крупное поражение от самарских «Крыльев Советов» со счетом 0:4. После этой неудачи пресс-служба «красно-белых» обратилась к болельщикам команды.

«Большое спасибо всем болельщикам «Спартака», кто сегодня пришёл поддержать команду на стадион в Самаре», - говорится в публикации клуба в социальных сетях.

По итогам десяти туров московская команда с 16 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем поединке Премьер-лиги подопечные Гильермо Абаскаля сыграют против ЦСКА. Дерби пройдет 8 октября.

«Спартак» принял решение по Джикии