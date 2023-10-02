Карпукас и Кордоба - в сборной 10-го тура РПЛ

Составлена символическая сборная десятого тура Российской премьер-лиги по версии журналистов «Чемпионата». Самое большое представительство в ней имеет «Оренбург» - три футболиста.
Голкипер: Николай Сысуев («Оренбург»).
Защитники: Матиас Перес («Оренбург»), Роберто Фернандес («Динамо»), Хуниор Алонсо («Краснодар»).
Полузащитники: Келлвен (ЦСКА), Артём Карпукас («Локомотив»), Фернандо Костанца («Крылья Советов»), Юрий Горшков («Крылья Советов»).
Форварды: Дмитрий Воробьёв («Оренбург»), Джон Кордоба («Краснодар»), Виктор Давила (ЦСКА).
Напомним, что в десятом туре «Оренбург» сенсационно обыграл петербургский «Зенит» со счетом 3:1.
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