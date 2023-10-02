Аршавин сделал выбор между Джикией и Бабичем

Экс-полузащитник сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин провел сравнение между защитниками московского «Спартака» Георгием Джикией и Срджаном Бабичем.

«Бабич в игре с «Крыльями» мне не понравился, четвертый гол он привез. Но он выглядит сильнее Джикии, поэтому заслуженно является игроком основы», - рассказал в эфире телеканала «Матч ТВ» Аршавин.

Напомним, что «Спартак» разгромно проиграл «Крыльям Советов» со счетом 0:4.

Бабич стал игроком «красно-белых» в летнее трансферное окно, перебравшись из испанской «Альмерии». В текущем сезоне сербский защитник принял участие в пяти матчах «народной команды» и отметился двумя забитыми мячами.

«Спартак» принял решение по Джикии