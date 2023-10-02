Черчесов или Карпин: Камоцци выбрал нового тренера для «Спартака»

Футбольный функционер Франко Камоцци поделился мнением о будущем испанского специалиста Гильермо Абаскаля в московском «Спартаке» после провального поединка в Самаре.

«Вопрос главного тренера очень важен для такого большого клуба, как «Спартак». Следующими могут быть Черчесов или Карпин? Лучше Валерий Георгиевич, я бы выбрал его», - приводит слова итальянца Metaratings.ru.

Напомним, что «Спартак» разгромно проиграл «Крылья Советов» со счетом 0:4.

После десяти сыгранных туров «народная команда» имеет в своем активе 16 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.