Первак: «Крылья Советов» - не чемпионы мира, «Спартак» должен был сопротивляться»

Экс-гендиректор московского «Спартака» Юрий Первак высказался касательно крупного поражения «красно-белых» от «Крыльев Советов» в матче десятого тура чемпионата России. Встреча в Самаре завершилась победой хозяев со счетом 4:0.

«Как бы ни играли «Крылья», надо оказывать сопротивление. Нельзя от «Крыльев» пропускать четыре гола! Они что, чемпионы мира, что ли? Бразильцы какие-то приехали?!» - передает слова Первака «Спорт день за днём».

После десяти сыгранных туров Российской премьер-лиги спартаковцы набрали 16 баллов и занимают шестое место в турнирной таблице. В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля встретятся с ЦСКА.