Масалитин отреагировал на разгром «Спартака»

Футбольный эксперт Валерий Масалитин отреагировал на разгромное поражение московского «Спартака» от самарских «Крыльев Советов» в матче десятого тура чемпионата России. «Красно-белые» уступили на выезде со счетом 0:4.

«Счет очень крупный, но самое главное, что он по игре. «Крылья Советов» доминировали на протяжении всего матча над «Спартаком», провели качественный поединок», - приводит слова эксперта «Газета.ru».

Добавим, что по итогам десяти туров чемпионата России «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, а «Крылья Советов» располагаются на второй позиции.