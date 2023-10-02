​Александр Хаджи призвал не паниковать из-за разгрома «Спартака»

Десятый тур российского чемпионата принес оглушительную неудачу московского «Спартака» - команда испанского специалиста Гильермо Абаскаля пропустила четыре безответных мяча в Самаре. Бывший администратор клуба Александр Хаджи призвал поклонников клуба не паниковать по поводу учиненного «Крыльями Советов» разгрома.

- Очень сильно разочарован я. Это ни в какие ворота не годится. Очень неприятно. И все же думаю, что не надо сейчас паниковать. Нужно сделать выводы из ошибок. Не будем все же посыпать голову пеплом. Думаю, следующий матч мы выиграем, - цитирует слова Хаджи Rusfootball.info.

В следующем туре московский «Спартак» сыграет с земляками из «Спартака».