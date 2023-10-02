Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Терёхин: «Не люблю переходить на личности, но Макаров упустил много моментов»

02 Октября 2023 • 03:58 Комментировать
Ахмат
1:1
Динамо Москва
окончен

В десятом туре российского чемпионата нестабильно выступающее «Динамо» не смогло переиграть «Ахмат» - игра закончилась со счетом 1:1. Бывший форвард московского клуба Олег Терехин упрекнул бело-голубых в том, что они упустили очень много моментов. Особо недоволен он выступлением Дениса Макарова, который вышел на замену за пятнадцать минут до конца игры.

- Не люблю переходить на личности, но, вот, вышел Макаров: у него столько моментов было. Было бы у него мастерство повыше, конечно, «Динамо» победило. Но не может он реализовать свои моменты, - цитирует слова Терехина Rusfootball.info.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Олег Терёхин Денис Макаров
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Октября
04:02 · Россия. Премьер-лига
​Александр Хаджи призвал не паниковать из-за разгрома «Спартака»
03:58 · Россия. Премьер-лига
​Терёхин: «Не люблю переходить на личности, но Макаров упустил много моментов»
03:40 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев: «Осинькину пора на новый уровень»
03:20 · Россия. Премьер-лига
​Игнатьев неприятно удивлён разгромом «Спартака»
02:52 · Россия. Премьер-лига
​Булыкин знает, в каком случае «Спартак» точно уволит Абаскаля
01:29 · Россия. Премьер-лига
​Булыкин удивляется разгрому «Спартака»
01 Октября
22:53 · Россия. Премьер-лига
Александр Жуков - о поражении от «Крыльев Советов»: «Спартак» произвёл жалкое впечатление»
22:43 · Россия. Премьер-лига
Зарема Салихова: Костяк в «Спартаке» должен быть русским
22:26 · Россия. Премьер-лига
Смородская: Последние результаты «Зенита» удивляют
22:16 · Россия. Премьер-лига
Смородская считает, что «Спартаку» нужно менять главного тренера
21:57 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Соперник мог забить на 93-й минуте в быстрой контратаке, мы могли уехать без очков»
21:56 · Россия. Премьер-лига
Лещенко раскритиковал грубую игру футболистов «Ахмата» в матче против «Динамо»
21:50 · Россия. Премьер-лига
Ромащенко: «Интересный матч, нам есть что позитивного отсюда вынести»
21:48 · Россия. Премьер-лига
Губерниев считает, что матч с ЦСКА может стать последним для Абаскаля в «Спартаке»
21:24 · Россия. Премьер-лига
Джикия высказался о дисквалификации Соболева на матч против ЦСКА
Все новости
Рекомендуем