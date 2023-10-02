​Терёхин: «Не люблю переходить на личности, но Макаров упустил много моментов»

В десятом туре российского чемпионата нестабильно выступающее «Динамо» не смогло переиграть «Ахмат» - игра закончилась со счетом 1:1. Бывший форвард московского клуба Олег Терехин упрекнул бело-голубых в том, что они упустили очень много моментов. Особо недоволен он выступлением Дениса Макарова, который вышел на замену за пятнадцать минут до конца игры.

- Не люблю переходить на личности, но, вот, вышел Макаров: у него столько моментов было. Было бы у него мастерство повыше, конечно, «Динамо» победило. Но не может он реализовать свои моменты, - цитирует слова Терехина Rusfootball.info.