Борис Игнатьев: «Осинькину пора на новый уровень»

Бывшего наставника российской сборной по футболу Бориса Игнатьева впечатляют успехи «Крыльев Советов» под руководством Игоря Осинькина. В десятом туре его подопечные разгромили московский «Спартак», забив тому четыре безответных мяча.

Игнатьев уверен в том, что вскоре главный тренер самарского клуба может получить приглашение в более престижный коллектив - возможно, даже из столицы.

- Восхищен «Крыльями» и их главным тренером Игорем Осинькиным. Мне видится, что мы заполучили очень талантливого тренера, способного работать и на более высоком уровне, - цитирует слова Игнатьева Газета.Ru.