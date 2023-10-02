​Игнатьев неприятно удивлён разгромом «Спартака»

Катастрофу потерпел московский «Спартак» в матче десятого тура российского чемпионата, неудачу клуба прокомментировал бывший наставник российской сборной - Борис Игнатьев. Он признался, что произошедшее удивило его - «Спартак» получил четыре гола в свои ворота от «Крыльев Советов», а сам не сумел отличиться ни разу.

- Такой результат меня очень удивил. Команда с такими традициями вне зависимости от того против кого она играет не имеет права проигрывать с таким счетом, - цитирует слова Игнатьева Газета.Ru.

В следующем туре российского чемпионата «Спартаку» предстоит ответственный матч с земляками из ЦСКА.