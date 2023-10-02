​Булыкин знает, в каком случае «Спартак» точно уволит Абаскаля

После очередной неудачи московского «Спартака», разгромно проигравшего в Самаре местным «Крыльям Советов», участились разговоры о скорой отставке испанского специалиста Гильермо Абаскаля.

Экс-футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин считает, что текущие результаты - не главная забота тренера, потому что он находится в поиске оптимальной формулы состава. Именно это является его главной задачей.

- Абаскаль все время тасует состав, не может определиться с тем, кто у него играет и кто у него должен делать результат, а кого он выпускает ради того, чтобы просто посмотреть. Отсутствие явного костяка тоже влияет на результаты команды, - цитирует слова Булыкина Газета.Ru.

В следующем туре чемпионата «Спартак» сыграет с ЦСКА.