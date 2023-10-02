​Булыкин удивляется разгрому «Спартака»

В десятом туре российского чемпионата разгромное поражение в Самаре потерпел московский «Спартак» - команда Гильермо Абаскаля (долго ли она еще будет оставаться таковой?) пропустила четыре мяча от «Крыльев Советов».

Бывший игрок российской сборной и московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин удивлен произошедшим. Он считает, что «Спартак», что называется, «расклеился» после первого пропущенного гола.

- Удивительный результат — перед этим матчем «Спартак» провел три игры «на ноль», а сегодня пропустил сразу четыре. Думаю, что они сломались после первого гола, который был забит в ближний угол, - цитирует слова Булыкина Газета.Ru.