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​Булыкин удивляется разгрому «Спартака»

02 Октября 2023 • 01:29 Комментировать
Крылья Советов
4:0
Спартак Москва
окончен

В десятом туре российского чемпионата разгромное поражение в Самаре потерпел московский «Спартак» - команда Гильермо Абаскаля (долго ли она еще будет оставаться таковой?) пропустила четыре мяча от «Крыльев Советов».

Бывший игрок российской сборной и московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин удивлен произошедшим. Он считает, что «Спартак», что называется, «расклеился» после первого пропущенного гола.

- Удивительный результат — перед этим матчем «Спартак» провел три игры «на ноль», а сегодня пропустил сразу четыре. Думаю, что они сломались после первого гола, который был забит в ближний угол, - цитирует слова Булыкина Газета.Ru.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Булыкин
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