Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» и ростовского СКА Александр Чугунов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил работу главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля после крупного выездного поражения «красно-белых» от «Крыльев Советов» со счётом 0:4.

- Когда Абаскаль только пришёл в «Спартак», он ещё не знал там людей, поэтому делал всё правильно и по-честному. А сейчас у него играют футболисты вообще какие-то непонятные. Дуарте вообще никак не соответствует уровню «Спартака». По каким критериям Абаскаль выпускает его на поле? А Джикию он не ставит, наверное, потому что тот говорит правду и удивляется, почему такие люди в команде играют. Я не знаю, я предполагаю. Джикия сам, может, и не такого высокого уровня, но в плане самоотверженности и преданности клубу он превосходит Дуарте во много раз. Пусть лучше играют наши российские мальчишки, нежели чем слабые легионеры.

Я думаю, Абаскаль сильно запутался. Но нельзя сказать, что он ничего не понимает. Работал же он раньше в другом клубе. И когда пришёл в «Спартак», сначала делал всё правильно. Ему сейчас надо самому уходить в отставку, потому что это просто позор какой-то, если клуб с таким именем и с такими условиями вот так играет. У «Крыльев» мальчишки здорово себя показывают, а в «Спартаке» непонятно, зачем такие деньги легионерам платят. Ни результата, ни игры – ничего. Никто не понимает, во что они играют, кто играет и как играет.