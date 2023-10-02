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Экс-игрок «Кубани» Чугунов: «Сначала у Абаскаля всё было по-честному, а потом он запутался» эксклюзив

02 Октября 2023 • 00:19 Комментировать

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» и ростовского СКА Александр Чугунов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил работу главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля после крупного выездного поражения «красно-белых» от «Крыльев Советов» со счётом 0:4.

- Когда Абаскаль только пришёл в «Спартак», он ещё не знал там людей, поэтому делал всё правильно и по-честному. А сейчас у него играют футболисты вообще какие-то непонятные. Дуарте вообще никак не соответствует уровню «Спартака». По каким критериям Абаскаль выпускает его на поле? А Джикию он не ставит, наверное, потому что тот говорит правду и удивляется, почему такие люди в команде играют. Я не знаю, я предполагаю. Джикия сам, может, и не такого высокого уровня, но в плане самоотверженности и преданности клубу он превосходит Дуарте во много раз. Пусть лучше играют наши российские мальчишки, нежели чем слабые легионеры.

Я думаю, Абаскаль сильно запутался. Но нельзя сказать, что он ничего не понимает. Работал же он раньше в другом клубе.  И когда пришёл в «Спартак», сначала делал всё правильно. Ему сейчас надо самому уходить в отставку, потому что это просто позор какой-то, если клуб с таким именем и с такими условиями вот так играет. У «Крыльев» мальчишки здорово себя показывают, а в «Спартаке» непонятно, зачем такие деньги легионерам платят. Ни результата, ни игры – ничего. Никто не понимает, во что они играют, кто играет и как играет.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Чемпионат России РПЛ Александр Чугунов Гильермо Абаскаль
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