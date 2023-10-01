Александр Жуков - о поражении от «Крыльев Советов»: «Спартак» произвёл жалкое впечатление»

Почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, который является болельщиком московского «Спартака» высказался о поражении столичного клуба от самарских «Крыльев Советов» (0:4).

Политический деятель отметил, что «красно-белые» смотрелись бледно на фоне самарской команды, которая билась за победу.

«Красно-белые» произвели просто жалкое впечатление. Спартаковские болельщики могут только мечтать, чтобы у них был такой тренер, как Осинькин», - приводит слова Жукова «Спорт-Экспресс».

Подопечные Гильермо Абаскаля остались на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ.