Зарема Салихова: Костяк в «Спартаке» должен быть русским

Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о разгромном поражении столичного клуба от самарских «Крыльев Советов» (0:4) в матче десятого тура Российской премьер-лиги.

Салихова отметила, что уходя из «Спартака» говорила Матыцину работать с агентом Павлом Андреевым.

«Они не захотели приобрести ни Горшкова, ни Ежова, ни Пиняева. Теперь парни из «Крыльев» катком прошлись по трансферной кампании Малышева и Эшуорта. Еще раз говорю: браво, Игорь Осинькин!» - приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

«Крылья Советов» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ.