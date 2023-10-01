Смородская: Последние результаты «Зенита» удивляют

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о последних результатах питерского «Зенита».

Спортивный функционер отметила, что её удивляют последние результаты команды с берегов Невы, и считает, что «сине-бело-голубых» потряхивает, но на данный момент это не слишком критично.

«Не исключено, что у «Зенита» будет кризис. Но клуб должен быстро его преодолеть. Говорить о провале еще слишком рано», - приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Напомним, что в десятом туре «Зенит» на выезде потерпел поражение от «Оренбурга» (1:3) и опустился на четвертую строчку в турнирной таблице.