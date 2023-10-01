Смородская считает, что «Спартаку» нужно менять главного тренера

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о поражении «Спартака» от самарских «Крыльев Советов» в матче десятого тура Российской премьер-лиги с разгромным счётом 0:4.

Спортивный функционер отметила, что проигрыш с таким счётом очень серьёзный, а главным выходом будет увольнение Гильермо Абаскаля.

«Руководство «Спартака» уж очень серьезную ставку делали на Абаскаля. Это ужас. Но при этом нельзя исключать, что тренером команды может стать тот, кого мы не ожидаем увидеть, о ком мы забыли», - приводит слова Смородской «Матч ТВ».