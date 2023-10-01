Личка: «Соперник мог забить на 93-й минуте в быстрой контратаке, мы могли уехать без очков»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ахматом».

- Хороший интересный матч вы сегодня показали на пару с «Ахматом». Нам он понравился. Понравился ли вам?

- Я могу сказать, что игра была хорошая и открытая. Думаю, сегодня мои игроки, команда «Динамо», показали хорошую качественную игру. К сожалению, нам не хватает на последних 25-30 метрах решать задачу. Я как тренер анализирую это. Мне сегодня надо подумать, что я могу сделать лучше в тренировках, чтобы команда начала побеждать, потому что по игре всё хорошо, всё нормально. К сожалению, мы в футбол играем ради голов. Соперник мог забить на 93-й минуте в быстрой контратаке, мы могли сегодня уехать без очков. Это плохо.

- Момент, когда соперник не забил на 93-й минуте, - какие у вас были мысли, когда Бериша выбежал один на один? Мы помним, что Макаров столько моментов не использовал.

- В футболе и спорте так бывает, что не забиваешь одну возможность, не забиваешь вторую, идет третья возможность. И так иногда бывает, что футбольный бог тебя наказывает. У тебя было три момента, чтобы забить, а у соперника один шанс, соперник забьет, и всё.

- Ваше мнение в целом - результат справедливый?

- Тяжело на эмоциях оценивать, потому что ты видишь игру 90 минут с линии, а потом посмотришь игру по-другому. Я могу сказать, что «Ахмат» также смотрится интересно, быстрые игроки, хорошие с быстрым переходом вперед. Умные игроки, но я думаю, что мы сегодня лучше контролировали мяч, но на последних 30 метрах не все получалось.