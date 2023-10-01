Лещенко раскритиковал грубую игру футболистов «Ахмата» в матче против «Динамо»

Народный артист России Лев Лещенко, который является болельщиком московского «Динамо», высказался о ничьей в матче десятого тура Российской премьер-лиги против грозненского «Ахмата».

Лещенко отметил, что игра была напряжённой и очень нервной.

«Пусть меня простят грозненцы, но они играли грубовато. Так нельзя. Считаю, что это некрасиво. Футбол — это же игра для болельщиков», - приводит слова Лещенко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Динамо» после десяти туров располагается на шестой строчке в турнирной таблице, а «Ахмат» занимает десятую позицию.