Ромащенко: «Интересный матч, нам есть что позитивного отсюда вынести»

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Динамо».

- Судя по всему, результатом не совсем довольны. А игра вам понравилась?

- Всегда хочется большего. Знаем силу соперника, готовились, понимали, как команда играет, как строит свою игру. Тем не менее, старались плясать от себя. Какие-то вещи удавались, какие-то нет. Но это не наша вина, а заслуга соперника. В любом случае одно очко - это плюс, хотя мы хотели доставить неприятности этой хорошей команде и взять три очка. К сожалению, не получилось. Наверное, игра была боевая и обоюдоострая, были моменты и у нас, вот которые, к сожалению, голами для нас не закончились. Хотя моменты, безусловно, нужно реализовывать, потому что в таких матчах их много не бывает. Мы на это обращали внимание ребят перед игрой. Тем не менее, спасибо ребятам за бойцовские качества, за старания, за то, что с нашими маленькими проблемами, которые есть у нас в команде, мы отсутствие профильного центрального защитника компенсируем присутствием крайнего правого защитника, а левого ставим направо. Какие-то вещи пытаемся компенсировать, за это благодарность ребятам. А то, что у наших ворот были моменты, понятно, игра открывалась, нам нужны были три очка. Мы именно на это нацеливались. Понятно, из-за чего происходили эти моменты. В целом я доволен тем, что интересный матч, нам есть что позитивного отсюда вынести. Готовимся уже к следующей игре на Кубок.

- Мы наблюдаем, что не так часто «Ахмат» забивает во втором тайме. Если брать весь сезон, то всего лишь два гола в чемпионате. Вы наверняка на это тоже обратили внимание. Как думаете, в чем причина?

- О причине говорить не хотелось бы, потому что мы знаем их и работаем над устранением этих причин. Слишком мало времени, всегда идут микроциклы по три матча и один большой подготовительный цикл. Здесь успеваешь только восстанавливаться. И по ходу сезона компенсировать сжатые пропущенные проблемы очень сложно. Тем не менее, мы все равно фокусируем ребят на том, что в таких ситуациях нам надо быть более четкими и конкретными в штрафной площади, несмотря на то, что есть такие моменты, что вы сказали.

- Мы сегодня видели, что Андрей Семёнов уже в заявке, но на поле, судя по всему не готов выйти. Когда стоит ждать его возвращения?

- Врачи делают все возможное для того, чтобы Андрей мог присутствовать на поле. За это им большое спасибо. И Андрею спасибо за терпение, старание и ту работу, которую он проводит вместе с медицинским штабом. Мы не будем рисковать здоровьем игрока, и сегодня присутствие Андрея, капитана нашей команды на скамейке запасных было только с одной целью, чтобы он помогал команде своими правильными какими-то подсказками. Когда сильное плечо рядом, это всегда плюс.