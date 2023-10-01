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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Калугин: «В РПЛ будет новый чемпион, «Краснодар» здорово выглядит» эксклюзив

01 Октября 2023 • 21:23 Комментировать (1)

Защитник «Торпедо» Никита Калугин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о Хосепе Клотете, дисциплине и старте сезона.

- Почему сегодня уступили в родных стенах «Ленинградцу», который находится внизу таблицы?

- Это одна из самых провальных наших игр в этом сезоне. В обороне сегодня ничего не получилось.

- Но вратарь вашей команды Егор Бабурин сказал, что у «Торпедо» самый сильный состав в ФНЛ, хотя результаты пока не впечатляют. Почему?

- Во-первых, я согласен с Егором. Во-вторых, сложно анализировать старт сезона, потому что сейчас на душе опустошение из-за поражения. Давно так больно не было.

- Так сильно переживаете поражения?

- Да.

- Как отвлекаетесь от неудачных матчей?

- Сейчас приеду домой и буду просто отдыхать. Надо голову чуть-чуть расслабить. Фильм? Пока не знаю. В FIFA по компьютеру я не играю.

- «Спартак», например, всей командой выезжал на рыбалку. Как вы относитесь к тим-билдингу?

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- Такие мероприятия нужны. Иногда полезно собираться всей командой. Все способы хороши.

- Ваш главный тренер Жозеп Клотет считается жестким тренером. Писали, что он отстраняет игроков за улыбки и шутки. Это самый жесткий наставник в вашей карьере?

- Он дисциплинированный и справедливый. Настоящий профессионал. Вот то, что я могу о нем сказать.

- Вам какой тип тренеров больше нравится: дисциплинированный или который дает игрокам больше свободы?

- Все методы хороши, но лично я люблю дисциплину. Мне это по душе.

- Александр Рязанцев недавно перешел на должность спортивного координатора. Чем он занимается?

- Взаимодействием между тренерским штабом и игроками. Плюс много моментов подсказывает ребятам в индивидуальном порядке, потому что у него колоссальный опыт игры в футбол, и со стороны он каждому из нас может подсказать какие-то маленькие нюансы. И это будет правильно.

- За РПЛ наверняка следите. Чемпионат получается довольно необычным. «Зенит» потерпел два поражения подряд.

- Да, я видел эти матчи. Смотрю РПЛ, когда есть свободное время. А когда нет – узнаю результаты. Думаю, в этом сезоне будет новый чемпион. «Краснодар» реально здорово сейчас выглядит.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Никита Калугин
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Комментарии (1)
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ингерман
01 Октября 2023 в 21:46
ай.. ента ито.. свабодин! А-ха-ха-ха! )))
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