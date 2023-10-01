Представитель Ренана не хочет видеть бразильца на скамейке запасных

Представитель защитника питерского «Зенита» Роберта Ренана Луис Фернандо Гарсия высказался о положении своего клиента в составе команды с берегов Невы.

«Никто в нашем агентстве не хочет видеть футболиста такого уровня, как Ренан, в резерве.

У него нет травм и ничего его не беспокоит. Вариант ухода зимой? Сейчас не время говорить на эту тему», - приводит слова Ренана Metaratings.ru.

В текущем сезоне 19-летний бразилец принял участие лишь в шести играх во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями.

Последний раз в РПЛ он выходил на поле 13 августа.