Станислав Черчесов и Валерий Карпин не являются главными претендентами на должность главного тренера «Спартака» на случай отставки Гильермо Абаскаля, об этом сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» сообщил источник, приближенный к столичному клубу. Высока вероятность, что ни один из этих специалистов не возглавит московскую команду.

Напомним, что ранее «Чемпионат» сообщил, что у «красно-белых» нет кандидатов на замену испанцу, кроме Карпина и Черчесова.

Сегодня, 1 октября, «Спартак» на выезде потерпел поражение от самарских «Крыльев Советов» с разгромным счётом 0:4 и остался на пятой строчке в турнирной таблице с 16 очками в активе.