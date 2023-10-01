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Шапи отдал первый ассист за «Арис»

01 Октября 2023 • 21:00 Комментировать
Пансерраикос
...
Арис Салоники
21.10 20:00

Российский новичок «Ариса» из Лимасола Магомед-Шапи Сулейманов воскресным вечером отметился первым голевым действием за свой новый клуб. Это случилось на 23-й минуте домашнего матча против клуба «Кифисия». В итоге матч закончился миром – 1:1.

Это первое голевое действие арендованного игрока «Краснодара» в чемпионате Греции, ранее он уже сыграл четыре матча за свой новый клуб, а три из них - в стартовом составе.

«Арис» после семи матчей в текущем сезоне чемпионата Греции идёт на восьмом месте, в активе клуба – восемь набранных очков.

Напомним, помимо Сулейманова в чемпионате Греции играют ещё такие известные российские футболисты как Магомед Оздоев (ПАОК) и Алан Дзагоев («Ламия»).

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Магомед-Шапи Сулейманов Арис Салоники
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