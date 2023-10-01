Шапи отдал первый ассист за «Арис»

Российский новичок «Ариса» из Лимасола Магомед-Шапи Сулейманов воскресным вечером отметился первым голевым действием за свой новый клуб. Это случилось на 23-й минуте домашнего матча против клуба «Кифисия». В итоге матч закончился миром – 1:1.

Это первое голевое действие арендованного игрока «Краснодара» в чемпионате Греции, ранее он уже сыграл четыре матча за свой новый клуб, а три из них - в стартовом составе.

«Арис» после семи матчей в текущем сезоне чемпионата Греции идёт на восьмом месте, в активе клуба – восемь набранных очков.

Напомним, помимо Сулейманова в чемпионате Греции играют ещё такие известные российские футболисты как Магомед Оздоев (ПАОК) и Алан Дзагоев («Ламия»).