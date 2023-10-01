Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Треть сезона позади: «Ахмат» и «Динамо» двумя единицами закрыли десятый тур РПЛ

01 Октября 2023 • 20:56 Комментировать
Ахмат
1:1
Динамо Москва
окончен

«Ахмат» и «Динамо» встретились в рамках чемпионата России по футболу. Матч десятого тура РПЛ состоялся 1 октября на стадионе «Ахмат Арена».

Протокол игры  
Ахмат1:1Динамо Москва
(1:0) Ковачев Светослав21'  
  51'Фернандес Роберто (1:1)
Опарин МихаилТодорович Дарко  39'Харин ЕвгенийЧеликович ЯсминБогосавац МирославБериша Бернард  39'Камило РейжерсОлейников Иван 82' (Гбамбле Нене ( 82') Швец Антон  43' 63' (Конате Мохамед II ( 63') Ковачев Светослав 63' (Тимофеев Артём ( 63') Ильин Владимир 76' (Фузато Даниэл ( 76')
Запасные: Ташаев РизванВолков Владислав IIМацуев МинкаилАгаларов ГамидСемёнов АндрейБыстров МаратКамилов Владислав
Шунин АнтонДаса Элазар  73'Фернандес РобертоБальбуэна ФабианСкопинцев ДмитрийКарраскаль Хорхе 63' (Смолов Фёдор ( 63') Чавес ЛуисБителлоФомин ДаниилНгамалё НиколяТюкавин Константин 75' (Макаров Денис ( 75')
Запасные: Бессмертный СтаниславМаричаль НиколасЛесовой ДаниилЛещук ИгорьГрулёв ВячеславЛепский ИванГладышев ЯрославКупцов ИльяКутицкий Александр
01 октября. Стадион "Ахмат-Арена" (Грозный).

 

Юбилейный десятый тур закрывали футболисты «Ахмата» и «Динамо». Вот уже треть сезона позади, представляете? К очному матчу «Ахмат» и «Динамо» подошли в одинаково скверном графике. Ничья в РПЛ, поражение по пенальти в Кубке России и поражение в последнем туре чемпионата. За шесть матчей на двоих – ни одной победы, соперники уж очень хотели прервать эту серию.

Первыми свой заряд выпустили футболисты «Динамо». Шла всего-то вторая минута, когда хозяевам потребовалось даже два сейва. Нгамалё в центре штрафной площади отыскал Тюкавина, Константин развернулся и плотно пробил под штангу. Опарин выручил, но отразил перед собой, а подоспевший на добивание Карраскаль мог отправлять мяч в цель. Вот только Хорхе пальнул в Богосавца, закрывшего собой небольшой кусочек створа.

Потихоньку «Ахмат» игру выровнял, а затем и стал забирать преимущество. В таком неспешном позиционном наступлении у грозненцев получилось счёт открыть. Харин на правом фланге раскрутил соперника и отдал в центр. Там Ковачев убрал на замахе Фернандеса, далее пробив чётко в дальний угол – 1:0. Карраскаль тоже не сыграл плотно, а оборона «Динамо» будто рассыпалась.

Атака москвичей пыталась спасти положение, однако тут Опарин поймал свою игру. Теперь уже на 11-метровую отметку выскочил Фомин, получивший передачу с левого фланга. Даниил в касание пробил под перекладину, но Михаил в блестящем прыжке удар парировал. Но во втором тайме «Динамо» всё-таки сподобилось на гол. Помог стандарт. Нгамалё заработал штрафной удар, Бителло с него чётко навесил, а Роберто Фернандес выиграл верх у 11-метровой отметки и пробил под штангу – 1:1. Счёт сравнялся и стало интереснее, игра на встречных курсах продолжилась.

Вот только точность стала подводить форвардов. Первый супершанс загубил Бериша, своим слалом разбив оборону «Динамо», но затем пробив мимо ворот с правого угла вратарской площади. Следом уже Бериша мяч потерял, через одно рукопожатие создав Смолову выход один на один. Фёдор вроде бы имел достаточно времени для подготовки, но пробил чётко в корпус голкиперу «Ахмата».

Не случилось больше голов, так и не выявили победителя в последнем матче десятого тура. Сыграли вничью «Ахмат» и «Динамо», подытожив первую треть РПЛ сезона-23/24.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Ахмат
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Факел Факел
Сочи Сочи
2
0
2.48 3.40 3.00
Видео
Окончен
Крылья Советов Крылья Советов
Спартак Москва Спартак Москва
4
0
2.80 3.70 2.48
Видео
Окончен
Ахмат Ахмат
Динамо Москва Динамо Москва
1
1
2.60 3.75 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Октября
21:57 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Соперник мог забить на 93-й минуте в быстрой контратаке, мы могли уехать без очков»
21:56 · Россия. Премьер-лига
Лещенко раскритиковал грубую игру футболистов «Ахмата» в матче против «Динамо»
21:50 · Россия. Премьер-лига
Ромащенко: «Интересный матч, нам есть что позитивного отсюда вынести»
21:48 · Россия. Премьер-лига
Губерниев считает, что матч с ЦСКА может стать последним для Абаскаля в «Спартаке»
21:24 · Россия. Премьер-лига
Джикия высказался о дисквалификации Соболева на матч против ЦСКА
21:16 · Россия. Премьер-лига
Представитель Ренана не хочет видеть бразильца на скамейке запасных
21:00 · Россия. Премьер-лига
Шапи отдал первый ассист за «Арис»
20:53 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль назвал матч против «Крыльев Советов» худшим для «Спартака» под его руководством
20:34 · Россия. Премьер-лига
Дьяков поделился мнением о разгроме «Спартака» от «Крыльев Советов»
20:23 · Россия. Премьер-лига
Гарре — о российском гражданстве: Честно говоря, я об этом не думаю
20:18 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» со штрафного сравняло счёт в матче с «Ахматом»
20:16 · Россия. Премьер-лига
Футбольный агент Сафонов: «Игроки «Спартака» — утомленные пенсионеры»
20:06 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев подвёл итоги матча между «Крыльями Советов» и «Спартаком»
19:59 · Россия. Премьер-лига
Салтыков — о победе над «Спартаком»: «Не скажу, что ожидал 4:0, но очень рад, что так получилось»
19:56 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Нефтехимик» не смог забить «Арсеналу»
Все новости
Рекомендуем