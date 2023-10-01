Треть сезона позади: «Ахмат» и «Динамо» двумя единицами закрыли десятый тур РПЛ

«Ахмат» и «Динамо» встретились в рамках чемпионата России по футболу. Матч десятого тура РПЛ состоялся 1 октября на стадионе «Ахмат Арена».

Юбилейный десятый тур закрывали футболисты «Ахмата» и «Динамо». Вот уже треть сезона позади, представляете? К очному матчу «Ахмат» и «Динамо» подошли в одинаково скверном графике. Ничья в РПЛ, поражение по пенальти в Кубке России и поражение в последнем туре чемпионата. За шесть матчей на двоих – ни одной победы, соперники уж очень хотели прервать эту серию.

Первыми свой заряд выпустили футболисты «Динамо». Шла всего-то вторая минута, когда хозяевам потребовалось даже два сейва. Нгамалё в центре штрафной площади отыскал Тюкавина, Константин развернулся и плотно пробил под штангу. Опарин выручил, но отразил перед собой, а подоспевший на добивание Карраскаль мог отправлять мяч в цель. Вот только Хорхе пальнул в Богосавца, закрывшего собой небольшой кусочек створа.

Потихоньку «Ахмат» игру выровнял, а затем и стал забирать преимущество. В таком неспешном позиционном наступлении у грозненцев получилось счёт открыть. Харин на правом фланге раскрутил соперника и отдал в центр. Там Ковачев убрал на замахе Фернандеса, далее пробив чётко в дальний угол – 1:0. Карраскаль тоже не сыграл плотно, а оборона «Динамо» будто рассыпалась.

Атака москвичей пыталась спасти положение, однако тут Опарин поймал свою игру. Теперь уже на 11-метровую отметку выскочил Фомин, получивший передачу с левого фланга. Даниил в касание пробил под перекладину, но Михаил в блестящем прыжке удар парировал. Но во втором тайме «Динамо» всё-таки сподобилось на гол. Помог стандарт. Нгамалё заработал штрафной удар, Бителло с него чётко навесил, а Роберто Фернандес выиграл верх у 11-метровой отметки и пробил под штангу – 1:1. Счёт сравнялся и стало интереснее, игра на встречных курсах продолжилась.

Вот только точность стала подводить форвардов. Первый супершанс загубил Бериша, своим слалом разбив оборону «Динамо», но затем пробив мимо ворот с правого угла вратарской площади. Следом уже Бериша мяч потерял, через одно рукопожатие создав Смолову выход один на один. Фёдор вроде бы имел достаточно времени для подготовки, но пробил чётко в корпус голкиперу «Ахмата».

Не случилось больше голов, так и не выявили победителя в последнем матче десятого тура. Сыграли вничью «Ахмат» и «Динамо», подытожив первую треть РПЛ сезона-23/24.