Абаскаль назвал матч против «Крыльев Советов» худшим для «Спартака» под его руководством

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о разгромном поражении в матче десятого тура Российской премьер-лиги от самарских «Крыльев Советов».

«Можно ли назвать этот матч худшим при моем руководстве? По счету — да, по игре — определенные моменты были, но соперник нас наказал.

Замена Квинси Промеса во втором тайме была обусловлена необходимостью усиливать игру», - заявил Абаскаль журналистам.

После десяти проведенных туров «красно-белые» располагаются на пятой строчке в турнирной таблице. В следующем туре их ждёт игра против ЦСКА.