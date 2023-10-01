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Абаскаль назвал матч против «Крыльев Советов» худшим для «Спартака» под его руководством

01 Октября 2023 • 20:53 Комментировать
Крылья Советов
4:0
Спартак Москва
окончен

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о разгромном поражении в матче десятого тура Российской премьер-лиги от самарских «Крыльев Советов».

«Можно ли назвать этот матч худшим при моем руководстве? По счету — да, по игре — определенные моменты были, но соперник нас наказал.

Замена Квинси Промеса во втором тайме была обусловлена необходимостью усиливать игру», - заявил Абаскаль журналистам. 

После десяти проведенных туров «красно-белые» располагаются на пятой строчке в турнирной таблице. В следующем туре их ждёт игра против ЦСКА. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Гильермо Абаскаль
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