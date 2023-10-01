Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич может возглавить московский «Спартак», об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов.

По данным источника, в контракте сербского тренера с «быками» есть опция выкупа в размере 900 тысяч евро, а «красно-белые» рассматривают этот вариант.

Также отмечается, что Валерий Карпин и Станислав Черчесов не входят в число потенциальных кандидатов на смену Гильермо Абаскаля.

Контракт 46-летнего специалиста с «Краснодаром», который является единоличным лидером турнирной таблицы, рассчитан до конца следующего года.