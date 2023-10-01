Сенсации прошедших туров: поражение «Зенита», корейский паренёк унизил Гвардиолу и возможное увольнение Абаскаля

Прошли очередные туры топ-5 лиг Европы и чемпионата России. Сетевое издание«Евро-Футбол.Ру» подготовило отчёт о самых нашумевших матчах выходных.

Сенсационное поражение «Зенита»

В матче 10-го тура РПЛ «Оренбург» на стадионе «Газовик» принимал «Зенит». Гости вышли вперёд уже на второй минуте, но больше забить не смогли, чего нельзя сказать об «Оренбурге». Хозяева забили сразу три мяча в ворота Михаила Кержакова и не позволили команде из Санкт-Петербурга приблизиться к «Краснодару». Стоит отметить, что для «Зенита» это стало второе поражение подряд – такого не было два года. После игры несколько телеграм-каналов сделали ироничный пост о том, как «Зенит» надоел со своими «фарм-клубами».

Гвардиола и Хи Чхан Хван

В матче 7-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» на своём поле принимал «Манчестер Сити» (2:1). «Волки» дали оплеуху Пепу, возможно за его нелицеприятные слова о нападающем Хи Чхан Хване. Перед матчем Пеп сказал на пресс-конференции: «У «Вулверхэмптона» много хороших игроков, особенно в нападении. Например, Нету, Кунья и тот корейский паренёк. Они все очень очень хороши». Тот самый «корейский паренёк» Хи Чхан Хван забил победный гол, празднуя гол, он указал на футболку сзади, продемонстрировав своё имя. Теперь Гвардиола запомнит его.

Покер Лаутаро Мартинеса с замены

Капитан «Интера» стал первым игроком как минимум с сезона-1994/95, которому это удалось в Серии А. Лаутаро начинал игру на скамейке запасных, форвард вышел на поле на 55-й минуте встречи при счёте 0:0. Аргентинец забил четыре мяча на 62-й, 77-й, 85-й и 89-й минуте, в одиночку решив исход встречи.

Отстранен на неопределённый срок

Главный арбитр матча «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» (2:1) Саймон Хупер отстранён от работы в АПЛ на неопределённый срок. При счёте 0:0 на 35‑й минуте форвард «красных» Луис Диас забил мяч, который из‑за офсайда главный судья встречи Хупер не засчитал. Арбитр Даррен Ингланд, отвечавший за VAR, не отменил это решение. После этого Reuters сообщил, что Хупер и Ингланд отстранены от работы как минимум на следующий тур, где должны были обслуживать матчи «Ноттингем Форест» – «Брентфорд» и «Фулхэм» – «Челси».

Официальный комментарий Ассоциации профессиональных арбитров Англии: «Мяч Диаса был отменён судейской бригадой на поле из‑за офсайда. Это была очевидная ошибка. Гол должен был быть засчитан с помощью VAR, но VAR не вмешался», – говорится в заявлении ассоциации, опубликованном на сайте Премьер‑лиги.

«Спартак» проиграл, «Крылья Советов» взлетели и «расшатали кресло»Абаскаля

В 10-м туре РПЛ команда Гильермо Абаскаля на выезде уступила «Крыльям Советов» (0:2). Исход встречи решил дубль защитника Юрия Горшкова, два мяча в одной игре футболист забил во второй раз в жизни. Но акцент даже не на этом стоит сделать, а на том, что после 1/3 сезона-2023/24 в чемпионате России определился чёткий лидер в лице «Краснодара» с 24 очками. От «быков» на три очка отстают «Крылья Советов», а замыкает тройку, как ни странно, «Локомотив» с 18 очками. После поражение в СМИ в ту же секунду начали раздувать новость о том, что рыжеволоского специалиста могут сменить или Станислав Черчесов, или Валерий Карпин. Нет, сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сообщило, что эти специалисты не являются главными фаворитами на эту должность.

«Спартак» остался на пятой строчке, за ним идут ЦСКА и «Динамо». «Ростов» под руководством Валерия Карпина не может победить в РПЛ уже 6 туров или с 12 августа. Южане в турнирной таблице близки к зоне «стыков». Учитывая, что в 11-м туре им предстоит игра в Краснодаре, то можно сделать вывод, что «Ростову» сейчас не позавидуешь.