Дьяков поделился мнением о разгроме «Спартака» от «Крыльев Советов»

Бывший игрок московского «Динамо» Виталий Дьяков высказался о разгромном поражение «Спартака» от «Крыльев Советов» (0:4) в матче десятого тура Российской премьер-лиги.

Экс-игрок сборной России отметил, что речи идти не может о недооценке, так как самарский клуб находится наверху турнирной таблицы.

«Просто это аналогичный матч «Оренбург» - «Зенит», где одни владели мячом, другие выбегали в контратаку и забивали. Сегодня было то же самое и в первом тайме два раза выбежали и два раза забили», - приводит слова Дьякова Vprognoze.ru.

«Крылья Советов» занимают второе место в турнирной таблице, уступая «Краснодару» три балла.