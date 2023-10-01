Гарре — о российском гражданстве: Честно говоря, я об этом не думаю

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре высказался о возможном получении российского гражданства.

Аргентинец честно признался, что не думает об этом.

«Думаю о том, чтобы играть от матча к матчу. Гражданством должны заниматься руководство «Крыльев» и те люди, которые меня представляют», - приводит слова Гарре «Чемпионат».

Контракт 23-летнего футболиста с самарским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

В текущем сезоне Гарре принял участие в десяти играх во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами партнёрам по команде.