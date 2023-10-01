«Динамо» со штрафного сравняло счёт в матче с «Ахматом»

В заключительном матче 10-го тура Премьер-лиги «Ахмат» принимает «Динамо», и в начале второго тайма для команд всё начинается сначала. Хозяева выиграли первый тайм после удара Светослава Ковачева, а соперник отыгрался на 51-й минуте. Николая Нгамалё заработал штрафной удар, Бителло со стандарта выполнил подачу в сторону ворот, а Роберто Фернандес выиграл воздух и головой отправил мяч в дальний угол ворот противника.

Счет стал 1:1, в таком случае «Динамо» сравнивается по очкам со «Спартаком» и ЦСКА на пятом месте. У «Ахмата» 10-я строчка в таблице. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.